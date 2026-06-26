MaaT Pharma annonce son intention de demander un réexamen du dossier à la suite de l’avis négatif du CHMP concernant MaaT013 dans le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte

• Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis négatif sur la demande d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle (AMM) pour MaaT013 (Xervyteg®), confirmant la tendance communiquée en mai 2026 à la suite de l’Oral Explanation

• MaaT Pharma engagera une procédure de réexamen et sollicitera la convocation d’un groupe consultatif scientifique (SAG) composé d’experts

• Un second avis à l’issue de la procédure de réexamen est attendu lors de la session du CHMP de septembre 2026



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