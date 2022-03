MaaT Pharma annonce le traitement d’un premier patient dans l’étude clinique « ARES » de Phase 3 évaluant MaaT013 dans le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte

L'essai clinique pivot de Phase 3 étudie l'efficacité de MaaT013, la Microbiome Ecosystem Therapy la plus avancée de MaaT Pharma, en tant que traitement de troisième ligne chez les patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte à composante gastro-intestinale et résistante aux stéroïdes (SR GI-aGvH).



ARES est la première étude mondiale de Phase 3 pour une biothérapie issue du microbiote en hémato-oncologie.



« Le lancement de l'essai pivot de Phase 3 avec MaaT013, notre candidat-médicament le plus avancé, est une étape déterminante pour notre entreprise et pour l’industrie mondiale des thérapies issues du microbiote. Si ARES se révèle être un succès, nous pensons que cette étude pourrait soutenir l’approbation du traitement MaaT013 dans cette indication sévère avec des besoins médicaux non satisfaits importants. » déclare Hervé Affagard, co-fondateur et directeur général de MaaT Pharma.



