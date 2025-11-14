 Aller au contenu principal
MaaT Pharma annonce le succès de son Offre Globale de 9,1 millions d’euros
information fournie par Boursorama CP 14/11/2025 à 22:00

MaaT Pharma annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital de 9,1 millions d'euros, comprenant une offre réservée à des investisseurs qualifiés de 2 168 072 actions ordinaires nouvelles et une offre au public destinée à des investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) de 447 478 actions ordinaires nouvelles (I'« Offre Globale ») au prix de 3,48 euros par action (le « Prix de l'Offre Globale »).
Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com

Valeurs associées

MAAT PHARMA
3,8200 EUR Euronext Paris 0,00%

