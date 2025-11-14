MaaT Pharma annonce le succès de son Offre Globale de 9,1 millions d’euros

MaaT Pharma annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital de 9,1 millions d'euros, comprenant une offre réservée à des investisseurs qualifiés de 2 168 072 actions ordinaires nouvelles et une offre au public destinée à des investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) de 447 478 actions ordinaires nouvelles (I'« Offre Globale ») au prix de 3,48 euros par action (le « Prix de l'Offre Globale »).
Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer