MaaT Pharma annonce la sélection des résultats positifs de l’étude de Phase 3 évaluant Xervyteg® (MaaT013) dans la maladie aiguë du greffon contre l’hôte pour une présentation orale au Congrès 2025 de l’American Society of Hematology (ASH)

- La présentation orale au congrès de l’ASH 2025 intégrera les résultats de l’étude pivotale de Phase 3 pour Xervyteg® (MaaT013), incluant les données déjà communiquées sur le critère principal d’évaluation (62 % de réponse globale gastro-intestinale [GI-ORR] au jour 28) ainsi que de nouvelles données sur les critères secondaires (suivi au jour 56, données à 3 mois et durée de réponse).

- Les résultats soulignent la forte efficacité de Xervyteg® (MaaT013) et indiquent un profil de sécurité favorable, renforçant son potentiel à devenir le premier traitement de troisième ligne pour les patients atteints d’aGvH gastro-intestinale ne répondants pas aux traitements actuels.

- Xervyteg® (MaaT013) est en cours d’évaluation réglementaire par l’Agence européenne des médicaments (EMA), avec une décision attendue au second semestre 2026.

Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com