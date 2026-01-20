MaaT Pharma annonce la randomisation du premier patient dans l'essai de Phase 2, IMMUNOLIFE, promu par Gustave Roussy évaluant le rôle du microbiote pour contourner la résistance aux ICI chez des patients atteints de CPNPC avancé avec dysbiose liée aux antibiotiques

MaaT Pharma annonce que le premier patient a été randomisé dans l’essai clinique de Phase 2 IMMUNOLIFE. Cet essai randomisé multicentrique évalue le potentiel d’une microbiothérapie fécale « poolée » en forme orale (MaaT033) en combinaison avec le cemiplimab, développé par Regeneron à améliorer le taux de contrôle de la maladie versus le meilleur traitement choisi par l’investigateur (BIC) chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé ayant développé une résistance au blocage PD-1/PD-L1 après exposition aux antibiotiques et présentant une dysbiose intestinale induite par ces derniers.





