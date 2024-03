MaaT Pharma annonce la présentation de données de suivi à long terme pour MaaT013 dans le programme d’accès compassionnel lors de la prochaine conférence de l’EBMT

• La présentation orale détaillera les nouvelles données issues du programme d'accès compassionnel (EAP) pour les patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) traités avec MaaT013.

• C'est la septième année que les abstracts de MaaT Pharma sont sélectionnés pour être présentés à la conférence annuelle de l'EBMT, confirmant ainsi le leadership de la Société dans le domaine de l'hémato-oncologie et du microbiote.

MaaT Pharma présentera des résultats étendus issus du programme d’accès compassionnel (Early Access Program – EAP) pour les patients atteints d'aGvH traités avec MaaT013 et incluront pour la première fois, des données de survie globale à plus de 12 mois portant sur plus de patients.

Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com