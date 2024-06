MAASH désignée repreneur des actifs et des activités de METEX NØØVISTA par le Tribunal de commerce

Clermont-Ferrand, le 26 juin 2024 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce que le Tribunal de commerce de Paris a, le 25 juin 2024, désigné la société MAASH en qualité de repreneur des actifs et des activités de sa filiale METEX NØØVISTA.



Pour rappel , le Tribunal avait, le 25 mars 2024, fait droit à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de METEX NØØVISTA, la filiale opérationnelle du Groupe exploitant un site industriel à Carling (Moselle).



Dans le cadre de cette procédure de redressement judiciaire, les administrateurs judiciaires ont reçu deux offres de reprise portant sur les actifs et les activités de METEX NØØVISTA.

Le Tribunal a examiné le 3 juin 2024 (i) l’offre de la société MAASH de reprise en plan de cession et (ii) la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de METEX NØØVISTA.



Par jugement en date du 25 juin 2024, le Tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de METEX NØØVISTA au bénéfice de la société MAASH.



La décision du Tribunal concernant la demande de conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de METEX NØØVISTA est attendue dans les jours à venir.