M6 veut capitaliser sur le succès des Bleus

Le groupe audiovisuel ( 0,16%) s'est imposé en tête des audiences hier soir grâce à la diffusion du premier match de l'équipe de France au Mondial 2026, suivi par près de 14 millions de téléspectateurs.

La victoire des Bleus (3-1) hier soir à New-York contre le Sénégal, programmée en prime time, a réuni 13,99 millions de téléspectateurs, plaçant très largement la chaîne en tête des audiences.

Le contraste est net avec les matchs de préparation diffusés quelques jours plus tôt sur TF1. France-Irlande du Nord avait rassemblé 5,05 millions de téléspectateurs, soit 28,8% de part d'audience, tandis que France-Côte d'Ivoire avait attiré 5,20 millions de personnes et 31,1% de part d'audience.

Le score de France-Sénégal dépasse celui de l'entrée en lice des Bleus lors du Mondial 2022. Le 22 novembre 2022, France-Australie, remporté 4-1 par l'équipe de Didier Deschamps, avait réuni 12,53 millions de téléspectateurs sur TF1, pour 48,1% de part d'audience.

Le succès d'audience de France-Sénégal intervient alors que M6 cherche à rentabiliser un investissement majeur dans les droits sportifs. En mars 2024, le groupe avait déboursé près de 120 millions d'euros, selon plusieurs médias, pour acquérir les droits des Coupes du monde 2026 et 2030, devançant ainsi TF1 dans l'appel d'offres lancé par la Fifa. La chaîne diffusera 54 matchs en clair, tandis que BeIN Sports conserve l'exclusivité de l'ensemble des 104 rencontres sur ses antennes payantes.