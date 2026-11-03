M6 tire son épingle du jeu dans un marché publicitaire en difficulté

Le groupe audiovisuel a enregistré une hausse de 9,4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2026, à 294,5 millions d'euros, soutenu par la bonne tenue de ses audiences et le dynamisme de ses activités publicitaires et numériques.

Les revenus publicitaires vidéo ont progressé de 6,2%, à 199,2 millions d'euros, surperformant nettement un marché français estimé en recul de 9%. Le streaming confirme sa montée en puissance, avec un chiffre d'affaires en hausse de 26,7% et une augmentation de 31% des heures visionnées sur M6 , notamment grâce au partenariat avec Amazon Prime Video.

Le résultat opérationnel courant a progressé de 4,2%, à 39 millions d'euros, soit une marge de 13,3%. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe affiche une croissance de 4%, à 938,2 millions d'euros, tandis que l'EBITA atteint 93,4 millions d'euros, pénalisé par la hausse des coûts de programmation liée à la Coupe du monde.

Face à un environnement publicitaire toujours incertain, M6 entend poursuivre sa maîtrise des coûts et accélérer son développement dans le streaming, tout en déployant son plan M6 2030, qui vise 80 millions d'euros d'économies annuelles à horizon cinq ans.

Pour la fin de l'exercice, M6 reste prudent face aux incertitudes politiques, géopolitiques et économiques qui continuent de peser sur le marché publicitaire français.

Le groupe entend poursuivre une gestion rigoureuse de ses coûts et déployer progressivement son plan stratégique M6 2030, qui prévoit 80 millions d'euros d'économies annuelles à horizon cinq ans. Il compte également accélérer son développement dans le streaming, notamment grâce à ses accords de distribution avec Amazon Prime Video et Disney .

M6 publiera ses résultats annuels 2026 le 23 février 2027, après la clôture de la Bourse.