M6 se désengage du réseau Stéphane Plaza Immobilier

M6 MMTP.PA a annoncé jeudi que les actionnaires de SPF Franchise avaient décidé de séparer les réseaux Stéphane Plaza Immobilier et Sixième Avenue en deux sociétés indépendantes, une scission partielle qualifiée par le groupe télévisuel français d'"étape de clarification importante".

"À l'issue de cette opération dont la finalisation est prévue au mois de juillet, le réseau Stéphane Plaza Immobilier sera détenu à 100% par Stéphane Plaza", déclare M6 dans un communiqué.

"M6 renforcera sa position dans Sixième Avenue, dont il détiendra 68% aux côtés des deux cofondateurs historiques" ajoute le groupe.

Le projet sera soumis au vote de l'Assemblée générale prévue fin juillet 2026.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)