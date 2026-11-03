M6-Le CA progresse de 9,4% au T3 grâce aux revenus publicitaires vidéo

M6 MMTP.PA a fait état mardi d'une croissance de 9,4% de son chiffre d'affaires consolidé au troisième trimestre de son exercice, à 294,5 millions d'euros, tiré par une hausse des revenus publicitaires vidéo.

* Sur la période, le groupe télévisuel français affiche des revenus publicitaires vidéo en hausse de 6,2% sur un an, à 199,2 millions d'euros.

* "La forte croissance de nos revenus publicitaires vidéo, couplée à la mise en œuvre d’économies ciblées nous permet d'enregistrer une croissance de notre EBITA sur le trimestre", déclare dans un communiqué David Larramendy, président du directoire.

* Les revenus non publicitaires ont augmenté grâce aux bonnes performances du cinéma ainsi qu'aux autres revenus portés par la Coupe du Monde de la Fifa, diffusée cet été sur M6.

* Ils permettent de tirer le résultat opérationnel courant (EBITA) à 39 millions d'euros, en progression de 4,2%.

* M6 fait par ailleurs état d'une forte croissance de 26,7% du chiffre d’affaires streaming, à 30,9 millions d'euros

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)