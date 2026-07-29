M6 déçoit malgré l'effet Coupe du Monde

(Zonebourse.com) - Le titre du groupe audiovisuel cède 0,50% ce mercredi peu avant 16h00, au lendemain de la publication de résultats semestriels marqués par un net recul de la rentabilité.

Au premier semestre 2026, M6 a vu son bénéfice net reculer de 38,7%, à 36,3 millions d'euros, tandis que son résultat opérationnel courant a chuté de 48,7%, à 54,4 millions d'euros. Sa marge opérationnelle courante est ainsi ressortie à 8,4% du chiffre d'affaires, contre 16,7% un an plus tôt. M6 attribue cette dégradation, à parts égales, au coût de la diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et au ralentissement du marché publicitaire.

Le chiffre d'affaires a néanmoins progressé de 1,8%, à 643,8 millions d'euros, dans un environnement économique toujours jugé dégradé. Les revenus publicitaires sont restés quasiment stables ( 0,1%), à 520,4 millions d'euros, tandis que les revenus non publicitaires ont bondi de 9,6%, à 123,3 millions d'euros, portés principalement par les retombées de la compétition.

Le groupe souligne que la Coupe du Monde lui a permis d'enregistrer des audiences historiques et de réaliser son meilleur chiffre d'affaires publicitaire au deuxième trimestre depuis cinq ans.

Face à un marché publicitaire qui reste sous pression, M6 poursuit son plan d'économies de 80 millions d'euros à horizon 2030, centré sur l'optimisation des coûts de production, la simplification des processus et la réduction des coûts techniques. Le groupe ne fixe toutefois aucun objectif financier pour 2026, tout en confirmant que la Coupe du Monde devrait avoir un impact positif sur les flux de trésorerie au second semestre. Il maintient également son ambition de porter le chiffre d'affaires de sa plateforme M6 à plus de 200 millions d'euros d'ici 2028.

Des analystes circonspects

À la suite de cette publication, AlphaValue a abaissé sa recommandation de Conserver à Vendre, jugeant les résultats décevants en raison d'une rentabilité inférieure aux attentes. Le bureau d'études estime que la Coupe du Monde s'est révélée coûteuse et peu créatrice de valeur à long terme, les gains d'audience devant rester temporaires. Il pointe également les incertitudes entourant la stratégie du groupe dans l'audio, un marché qu'il considère en déclin structurel.

Baader Europe a également dégradé sa recommandation à Vente. Si le courtier reconnaît que le chiffre d'affaires a bénéficié de l'effet Coupe du Monde, il souligne que cette performance s'est accompagnée d'une forte érosion des marges, sous l'effet de la hausse des coûts de programmation. Il anticipe une pression persistante sur la rentabilité au second semestre, dans un contexte de faible visibilité sur le marché publicitaire, et continue de privilégier TF1, dont le profil plus diversifié et les perspectives de croissance lui paraissent plus attractifs.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.