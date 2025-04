M6: baisse de plus de 2% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - M6 dévoile au titre du premier trimestre 2025, un chiffre d'affaires en baisse de 2,3% à 314,9 millions d'euros, pénalisé par un recul de 13% des revenus non publicitaires sur un moindre dynamisme de l'activité cinéma du pôle production et droits audiovisuels.



Le chiffre d'affaires publicitaire vidéo du groupe de médias s'est par contre inscrit en hausse de 0,8% et a ainsi atteint 222 millions d'euros, sa meilleure performance sur un premier trimestre depuis 2019, tirée par le CA du streaming (+25,9%).



Au 31 mars 2025, le résultat opérationnel courant a atteint 48,1 millions d'euros. Le détachement du dividende de 1,25 euro (soit un rendement de 11,1% par rapport au dernier cours de l'année 2024) interviendra le 5 mai prochain, le paiement le 7 mai.



Les performances du deuxième trimestre 2025 seront en recul par rapport à la forte activité un an auparavant, liée à la diffusion de l'Euro 2024. La visibilité sur le reste de l'année reste très faible en raison des incertitudes économiques et politiques globales.





Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. 14,0000 EUR Euronext Paris 0,00%