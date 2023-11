M2i : Nette progression de la marge d'EBITDA - Dynamique soutenue pour la fin d'année / Opinion: Achat / Objectif: 5,30 € / Potentiel: + 34,5%

RN S1 + CONTACT

- Nette progression de la marge d'EBITDA mais stabilité du REX

- Dynamique soutenue pour la fin d'exercice après un début de S2 attentiste

Actualité : Résultats S1

M2i annonce pour le 1er semestre 2023 les résultats suivants : l'EBITDA ressort à 1,8 M€ en progression de 54,5% à 6,1% du CA soit +1,6 points, le REX à 0,95 M€ vs 0,97 M€ au S1 2022 et le RN à 0,96 M€ vs 0,95 M€.

La forte amélioration de la marge d'EBITDA ne se retrouve pas au niveau du REX compte tenu d'une forte progression du poste DAP qui passe de 0,2 M€ à 0,85 M€ entre le S1 2022 et S1 2023. Ce niveau exceptionnel et non récurrent s'explique notamment par la variation d'actualisation des provisions retraite pour un montant de 0,35 M€ et d'une dépréciation d'actifs pour 0,23 M€. Retraité de ces éléments le REX aurait progressé de 57,7% pour représenter 5,2% du CA.

Le RCAI bénéficie sur le semestre d'un résultat financier positif de 0,12 M€ (vs -0,05 M€ au S1 2022) et le RN d'un taux d'imposition sur les sociétés toujours faible (6,6%).