M2I : M2i - RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2022 EN HAUSSE DE +50%

Données auditées en M€ - Normes françaises 2021 2022 2021 VS 2022 Chiffre d'affaires 47,35 55,91 +18,1% Résultat d'exploitation 1,22 1,83 +49,7% Résultat Financier -0,15 0,01 Résultat exceptionnel -0,07 0,30 Résultat avant impôt 1,00 2,14 +113,3% Impôt sur les bénéfices 0,03 -0,08 Quote part résultat mis en équivalence 0,05 0,00 Résultat Net 1,07 2,05 +91,4%





CROISSANCE RECORD ET RÉSULTATS EN FORTE HAUSSE

Au cours de l'exercice 2022, le groupe M2i a confirmé une nouvelle fois sa très bonne dynamique de croissance interne avec une activité record de 55,9 M€, soit une croissance organique de +18,1% par rapport à 2021.

Cette croissance s'est accompagnée d'une forte amélioration de sa rentabilité opérationnelle avec un résultat d'exploitation qui atteint 1,83 M€ en hausse de +49,7% en un an.

Le résultat financier s'améliore de 0,16 M€ sur un an proche de l'équilibre. Le résultat exceptionnel a bénéficié d'une reprise de provision pour s'établir à 0,30 M€. Sur un an, le Résultat avant impôts atteint 2,14M€ contre 1M€ un an plus tôt.

Au final, après prise en compte d'un impôt sur les sociétés de -0,08 M€, le Résultat Net s'établit à 2,05 M€ contre 1,07 M€ en 2021.

Cette très belle réalisation confirme une nouvelle fois la pertinence du positionnement de M2i qui est porté par la qualité de ses solutions technologiques et pédagogiques permettant de suivre à distance et en présentiel ses 2500 cursus de formation dans les domaines de l'IT, du Digital et des Soft Skills.

Le Groupe disposait au 31 décembre 2022 d'une trésorerie disponible de 7,8 M€.





BONNES PERSPECTIVES DE CROISSANCE ET DE RENTABILITÉ

Fort de son positionnement sur le marché très dynamique de la formation professionnelle dans les domaines de l'IT, du Digital et des Soft Skills, le groupe M2i anticipe de bonnes perspectives de croissance au cours du présent exercice et des suivants, avec une amélioration régulière de sa rentabilité opérationnelle.





PROCHAINE PUBLICATION

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023, le 15 mai 2023 au plus tard.







A propos de M2i

Acteur de référence des formations dans les domaines de l'IT, du Digital et des Soft Skills avec plus de 2 500 programmes de formation proposés en présentiel, e-Learning, blended-learning, classe virtuelle et COOC, M2i met à la disposition de ses 4 200 clients ses propres parcours certifiants et diplômants ainsi que le plus grand réseau d'agences avec 35 centres répartis sur toute la France.

M2i est cotée sur le marché Euronext Growth (FR0013270626 ALMII).

Nombre d'actions : 5 276 985









Date de publication : 27 avril 2023

Contact Groupe M2i : Cristina Mauriz - Email : actionnaires@m2iformation.fr

