M. White, directeur général de Cooper Companies, quitte ses fonctions ; M. Rosebrough, membre du conseil d'administration, est nommé président exécutif

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La société Cooper Companies COO.O a annoncé mardi que son directeur général, Al White, avait démissionné avec effet immédiat et que Walt Rosebrough, membre du conseil d'administration, avait été élu président exécutif, alors que le fabricant de dispositifs médicaux entame la recherche d'un nouveau directeur général.

L'action de la société californienne a chuté de près de 3 % en séance prolongée.

* M. Rosebrough, administrateur indépendant qui a rejoint le conseil d’administration en janvier et ancien directeur général de STERIS STE.N , supervisera les opérations quotidiennes jusqu’à la nomination d’un directeur général permanent

* M. Rosebrough a déclaré que les performances récentes « n’ont pas répondu à nos attentes » et justifiaient une action décisive de la part du conseil d’administration

* M. White, qui quitte également le conseil d’administration, restera au sein de l’entreprise en tant que conseiller stratégique jusqu’en avril 2027

* Par ailleurs, Shlomi Nachman, ancien cadre de Johnson & Johnson JNJ.N possédant une expérience dans le domaine des dispositifs médicaux et des soins ophtalmologiques, rejoindra le conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant, à compter du 8 décembre, a indiqué M. Cooper

* Trois membres actuels du conseil d’administration, Barbara Carbone, Colleen Jay et Robert Weiss, ne se représenteront pas lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2027, a-t-il ajouté

* La société a réaffirmé ses prévisions pour l'exercice 2026 publiées le 9 septembre , notamment un bénéfice annuel ajusté compris entre 4,51 et 4,55 dollars par action