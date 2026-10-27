M. White, directeur général de Cooper Companies, quitte ses fonctions

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(Ajout des commentaires de l'analyste aux points 3 à 5)

par Siddhi Mahatole

Cooper Companies COO.O a annoncé mardi que son directeur général, Al White, avait démissionné avec effet immédiat et que Walt Rosebrough, membre du conseil d’administration, avait été élu président exécutif, tandis que le fabricant de dispositifs médicaux entamela recherche d’un nouveau directeur général.

* M. Rosebrough, administrateur indépendant qui a rejoint le conseil d’administration en janvier, est l’ ancien directeur général de STERIS STE.N et supervisera les opérations quotidiennes de Cooper jusqu’à la nomination d’un directeur général permanent

* M. Rosebrough a déclaré que les performances récentes « n’avaient pas répondu à nos attentes » et justifiaient une action décisive de la part du conseil d’administration

* Cette refonte de la direction n’était pas une surprise compte tenu de l’implication des investisseursactivistes Jana et Browning West, et pourrait marquer une première étape vers l’amélioration de la valeur actionnariale, a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan

* L’examen par Cooper des options stratégiques concernant son activité dédiée à la santé des femmes n’a pas abouti à une cession, ce qui a contribué à accroître la pression sur la direction, a précisé M. Marcus

* Une nouvelle équipe de direction ne garantit pas de meilleurs rendements, mais ces changements pourraient contribuer à restaurer la confiance des investisseurs, a-t-il ajouté

* M. White, qui quitte également le conseil d’administration, restera au sein de l’entreprise en tant que conseiller stratégique jusqu’en avril 2027

* Par ailleurs, Shlomi Nachman, ancien cadre de la division « JNJ.N » de Johnson & Johnson et fort d’une expérience dans les dispositifs médicaux et les soins oculaires, rejoindra le conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendantà compter du 8 décembre, a indiqué Cooper

* Trois membres actuels du conseil d’administration, Barbara Carbone, Colleen Jay et Robert Weiss, ne se représenteront pas lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2027, a-t-elle précisé

* La société a réaffirmé ses prévisions pour l'exercice 2026 publiées le 9 septembre , notamment un bénéfice annuel ajusté compris entre 4,51 et 4,55 dollars par action