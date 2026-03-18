M. Vance rencontre une association pétrolière et admet des « difficultés à venir » concernant les prix de l'essence

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(Ajout de citations supplémentaires de Vance et de la réunion avec l'association pétrolière) par Bo Erickson et Jarrett Renshaw

Le vice-président américain JD Vance et le secrétaire à l'énergie Chris Wright rencontreront jeudi l'American Petroleum Institute, la plus grande association pétrolière du pays, alors que l'administration Trump cherche à atténuer la hausse des prix de l'essence.

Au cours de la troisième semaine de la guerre en Iran, M. Vance a déclaré aux journalistes dans le Michigan mercredi que l' administration annoncerait « quelques mesures » dans les 24 à 48 heures pour faire face aux prix de l'essence, qui ont augmenté de 92 cents en moyenne à l'échelle nationale par rapport au mois dernier, selon l'analyste de voyages AAA.

Dans une usine d'Auburn Hills, dans le Michigan, M. Vance a parlé de la hausse des prix de l'essence et a déclaré qu'il y avait « une route difficile devant nous pour les prochaines semaines, mais que c'était temporaire ».

Un porte-parole de l'API a confirmé à Reuters que M. Vance, M. Wright, des législateurs et des gouverneurs se réuniraient jeudi pour discuter des marchés de l'énergie dans un contexte de volatilité mondiale croissante.

« Notre industrie s'attache à apporter des éclaircissements sur la dynamique du marché et à renforcer le leadership et la résilience énergétiques américains sur le long terme », a déclaré le porte-parole.

Les prix du pétrole ont bondi après que le principal champ gazier iranien, Pars, a été touché mercredi lors des premières frappes signalées sur l'infrastructure énergétique iranienne dans le Golfe. Les marchés ont également été secoués par les menaces pesant sur la navigation près du détroit d'Ormuz, une voie de navigation pétrolière essentielle près de l'Iran, où les pétroliers risquent d'être minés.

Téhéran a déclaré qu'il exercerait des représailles dans tout le Golfe à la suite de l'attaque du champ gazier, ce qui pourrait entraîner une hausse encore plus importante des prix pour les consommateurs.

L'administration Trump est parfaitement consciente que la hausse des prix à la pompe pour les Américains pourrait nuire aux républicains avant les élections de mi-mandat de novembre, au cours desquelles le parti espère garder le contrôle des deux chambres du Congrès américain.

« Nous savons qu'ils sont en hausse, et nous savons que les gens en souffrent, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour qu'ils baissent », a déclaré M. Vance à la foule du Michigan.