M&S-Ventes alimentaires +5,6% sur le trimestre de Noël, compensant la baisse des ventes de vêtements

Le groupe britannique Marks & Spencer MKS.L a enregistré une hausse de 5,6% de ses ventes alimentaires comparables au cours du trimestre de Noël, mais les ventes de vêtements, maison et beauté ont reculé de 2,9%, reflétant les problèmes persistants liés au piratage informatique de l'année dernière et à une demande plus faible dans ses magasins.

Le directeur général, Stuart Machin, a déclaré qu’un nombre record de clients avait fait leurs achats chez M&S au cours de la période.

"Les ventes de produits alimentaires ont été solides et l’entreprise continue de surperformer, atteignant un nouveau cap de part de marché au cours de la période", a-t-il déclaré jeudi.

"Le secteur de vêtements, maison et beauté se remet sur les rails alors que nous sommes à la fin de la reprise."

La baisse des ventes de vêtements est due à la performance médiocre en magasin, qui a compensé la reprise des ventes en ligne, a précisé le groupe.

M&S a indiqué que les soldes d'après-Noël avaient impliqué des remises plus importantes sur les stocks, mais que les taux de vente étaient élevés.

En novembre, le groupe avait déclaré qu’il se serait entièrement remis du piratage informatique d’avril d’ici la fin de son exercice financier, en mars, et prévoyait un bénéfice pour le second semestre "au moins" équivalent à celui de l’année précédente.

Le groupe a confirmé que ses prévisions annuelles restaient inchangées.

Le bénéfice du premier semestre a chuté de 55,4%, après que l’arrêt de son activité en ligne ait entraîné une baisse de 16,4% des ventes de vêtements, d'objets pour la maison et de produits de beauté.

(Rédigé par James Davey et Paul Sandle, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)