M&S: fait mieux que prévu à Noël, mais le titre baisse information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 11:05









(CercleFinance.com) - Marks & Spencer's a annoncé jeudi des chiffres d'activité meilleurs que prévu pour le trimestre de Noël, grâce notamment à ses bonnes performances dans l'alimentation.



Les ventes à périmètre comparable de sa division alimentaire ont augmenté de 8,9% sur les 13 semaines au 28 décembre, bien plus que la hausse de 7,5% qui était anticipée par les analystes.



Dans le prêt-à-porter, la maison et la beauté, ses ventes ont progressé de 1,9%, un chiffre là aussi meilleur qu'attendu par le consensus (+1,5%).



Malgré ces performances supérieures aux attentes du marché, le titre M&S décrochait de plus de 5% jeudi matin à la Bourse de Londres, signant la plus forte baisse de l'indice FTSE 100.



L'action avait néanmoins grimpé de 7% entre le 20 novembre et le 3 janvier dans l'anticipation de solides chiffres de ventes lors de la période des fêtes.



Cela ramène la hausse de l'action sur les 12 mois écoulés autour de 25%.



S'il évoque des perspectives 'incertaines' concernant la croissance économique, l'évolution des taux d'intérêt et l'inflation, le distributeur s'est néanmoins montré confiant dans sa capacité à réaliser de nouveaux 'progrès' d'ici à la fin de l'exercice, qui se clôturera fin mars.





Valeurs associées MARKS & SPENCER 352,80 GBX LSE -6,37%