M&P vend sa participation dans Seplat à Heirs Energies pour $496 mlns

Maurel & Prom MAUP.PA a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec Heirs Energies pour la cession de l’intégralité de sa participation de 20,7% dans Seplat Energy SEPLAT.LG , dans le cadre d'une transaction évaluée à 496 millions de dollars (422,56 millions d'euros).

L'opération, qui porte sur 120,4 millions d’actions sur la base d’un prix de 305 pence par action, inclut un paiement initial de 248 millions de dollars et le solde à régler sous 30 jours, selon un communiqué de l'opérateur pétrolier français.

Un complément éventuel de 10 millions de dollars pourrait être versé, en fonction de la performance du cours de l’action au cours des six prochains mois, précise le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)