M&P - Résultats du premier semestre 2025

Résilience financière dans un contexte de baisse marquée des prix du brut



o Production totale en part M&P au premier semestre 2025 : 37 637 bep/j, en hausse respectivement de 1% et 6% par rapport aux premier et second semestres 2024

o Prix de vente moyen de l’huile de 70,9 $/b, en baisse de 16% par rapport au premier semestre 2024 et de 8% par rapport au second semestre 2024

o Résultats solides au premier semestre 2025 : chiffre d'affaires de 289 M$ ; excédent brut d'exploitation (EBITDA) de 140 M$ ; résultat net consolidé de 107 M$, résultat net en part Groupe de 104 M$

o Génération de cash flows résiliente : 108 M$ de flux généré par les opérations, et 64 M$ de flux de trésorerie libre (free cash flow)



Structure financière renforcée et stratégie équilibrée entre croissance et retour aux actionnaires



o Position de trésorerie nette positive de 91 M$ à fin juin (225 M$ de trésorerie et 134 M$ de dette)

o Liquidité disponible de 404 M$, permettant la finalisation des opérations de croissance en cours

o Paiement d’un dividende de 0,33€ par action fin août 2025 (pour un montant total d’environ 75 M$), en hausse de 10% par rapport à 2024