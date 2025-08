Alstom: contrat pour une ligne de métro sans conducteur à Singapour information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 09:40









(Zonebourse.com) - Alstom a annoncé mardi avoir remporté un contrat 'de quelques centaines de millions d'euros' portant sur la fourniture d'un système de signalisation devant permettre une exploitation sans conducteur d'une ligne de métro à Singapour.



L'équipementier ferroviaire français précise que le contrat concerne la conversion à son système Urbalis de trois stations, ainsi que l'équipement de l'extension de la ligne TEL à destination du futur terminal 5 de l'aéroport de Changi censé offrir une liaison directe et rapide vers les quartiers centraux et les zones résidentielles de la ville-Etat.



Une fois achevée, la ligne Thomson-East Coast (TEL) - d'une longueur de 57 km - réduira le temps de trajet entre l'aéroport de Changi et Marina Bay de 55 minutes à environ 45 minutes, tandis que les trajets entre l'aéroport de Changi et Gardens by the Bay seront ramenés à 40 minutes, contre 60 minutes actuellement.



En tant que partenaire principal d'un consortium, Alstom fournira son système du contrôle des trains basé sur la communication (CBTC) fonctionnant déjà sur la portion existante de la ligne TEL, tandis que son partenaire ST Engineering Urban Solutions livrera le système de communication de données et équipera les quais de portes palières.



Dans un communiqué, Alstom rappelle que son système de signalisation Urbalis est déjà intégré sur 190 lignes de métro, dont 67 lignes sans conducteur dans 32 pays, soit l'équivalent de plusieurs millions de passagers transportés chaque jour. La technologie permet en outre de réduire la consommation d'électricité jusqu'à 30% grâce à des outils intelligents d'économie d'énergie.







