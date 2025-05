M&P - Lancement de la construction de la centrale photovoltaïque Quilemba Solar en Angola

La société de droit angolais Quilemba Solar Lda, joint-venture entre TotalEnergies (51%), Sonangol (30%) et Maurel & Prom (19%), a débuté les travaux de construction de la centrale photovoltaïque de Quilemba, située à côté de Lubango au sud de l’Angola.



La centrale photovoltaïque de Quilemba, d’une capacité initiale de 35 MWc, avec la possibilité d’y ajouter 45 MWc dans une seconde phase, devrait entrer en service au cours du premier semestre 2026. Ce projet sera ainsi la plus grande centrale photovoltaïque privée d’Angola et participera à la décarbonation du mix énergétique angolais, en fournissant en énergie électrique renouvelable près de 40,000 foyers.



La cérémonie d’inauguration des travaux s’est tenue le 16 mai 2025 à Lubango en présence notamment de la vice-gouverneur de la province de Huíla, du secrétaire d´état au Pétrole et au Gaz, du secrétaire d´état à l'Énergie, du président du conseil d´administration de l´Agence Nationale du Pétrole et du Gaz, de Mme l´Ambassadeur de France en Angola, des autorités traditionnelles locales et de l’ensemble des partenaires.