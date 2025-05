M&P - Informations concernant l'Assemblée générale mixte du 27 mai 2025

Les actionnaires de la société Établissements Maurel & Prom S.A. (la "Société") sont avisés qu'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra, sur première convocation, le mardi 27 mai 2025, à 10 heures, aux Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers – 75116 Paris.



Modalités de mise à disposition des documents préparatoires



Un avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») du 21 avril 2025 qui contient l'ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis à l’Assemblée Générale, Un avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») du 12 mai 2025.