M&P - Activité pour l’année 2024

La production du Groupe en part M&P s’élève à 36 222 bep/j pour l’année 2024. Le prix de vente moyen de l’huile s’établit à 80,3 $/b pour l’exercice, en hausse de 1% par rapport à 2023 (79,3 $/b).

La production valorisée du Groupe (revenus des activités de production, hors décalages d’enlèvement et réévaluation des stocks) s’établit à 593 M$ en 2024, contre 608 M$ en 2023. Il est à noter que le recul de la production valorisée en Tanzanie est dû à la désaturation prévue des coûts récupérables, suite à laquelle une partie plus importante de la production est affectée à TPDC conformément au contrat de partage de production.

Le retraitement des décalages d'enlèvement, net de la réévaluation de la valeur des stocks a eu un effet positif de 51 M$ en 2024. Par ailleurs, le Groupe a enregistré 125 M$ de ventes liées au trading d’huile pour le compte de tiers.

Après intégration de 39 M$ de revenus relatifs aux activités de services (activités de forage au Gabon et support aux opérations de l’entreprise mixte Petroregional del Lago au Venezuela), le chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2024 s’établit à 808 M$.