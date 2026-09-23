M&G renforce la direction de sa distribution en Europe

(Zonebourse.com) - M&G Investments (M&G) annonce la nomination de Gad Amar au poste de directeur de la distribution pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il sera rattaché à Neil Godfrey, directeur mondial de la distribution.

Gad Amar rejoindra M&G en novembre afin de piloter les activités de distribution de la société en Europe continentale, au Moyen-Orient et en Afrique. Les responsables pays de ces régions lui seront directement rattachés. Exercée depuis Paris, cette nouvelle fonction visera à renforcer la collaboration entre les équipes de distribution et d'investissement.

Gad Amar possède plus de 25 ans d'expérience dans la gestion d'actifs, notamment dans la distribution, la stratégie produits et le développement commercial. Avant de rejoindre M&G, il était directeur de la distribution pour l'Europe de l'Ouest chez Natixis Investment Managers.

Auparavant, il était directeur général délégué et responsable mondial du développement commercial d'Edmond de Rothschild Asset Management.

Il a également passé sept ans chez BlackRock, à Paris et à Londres, où il a occupé plusieurs fonctions de direction dans les domaines de la distribution pour la région EMEA, de la stratégie produits et des ventes en France. Plus tôt dans sa carrière, il a exercé différentes responsabilités dans le développement commercial et les ventes chez Tikehau Investment Management, J.P. Morgan Asset Management, Fidelity International et Royal Bank of Canada Dominion Securities.

Gad Amar est titulaire de la certification CFA et diplômé en gestion financière de l'Université Paris-Dauphine.

M&G continue de développer des partenariats de long terme avec des investisseurs en quête de diversification, de portefeuilles plus résilients et d'un accès à des expertises de gestion active sur les marchés cotés et non cotés. Ses activités internationales ont progressé de 40% au cours des trois dernières années. L'Europe est au coeur de cette dynamique : M&G y gère près de 100 milliards d'euros d'encours pour le compte de clients externes et s'appuie sur une forte présence locale, tant en matière d'investissement que de distribution.

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