M&G PLC gère 5,1 milliards d’euros d’actifs en France

(AOF) - A l'occasion de la publication de ses résultats du premier semestre, M&G PLC a indiqué avoir collecté 2,6 milliards de livres provenant de clients externes sur cette période. Le groupe britannique affiche 324 milliards de livres d'encours à fin juin, en progression d'un peu plus de 3% sur un an. Sur ce total, 58 % proviennent désormais de clients internationaux contre 37 % il y a cinq ans. Sur la première partie de l'année, M&G France a enregistré une collecte nette de quelques millions d'euros et gère désormais 5,1 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

La dynamique commerciale a été soutenue par les stratégies de crédit européen et les obligations à taux variable high yield et par les actions européennes value, dividendes monde et américaines, mais aussi les actions japonaises.

Le résultat d'exploitation ajusté de la gestion d'actifs a reculé de 1 % à 128 millions de livres pour des revenus en progression de 3 % à 514 millions de livres. Les fee-related earnings (FRE), qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont augmenté de 14%, à 126 millions de livres.

" Dans le domaine de la gestion d'actifs, tout en poursuivant notre croissance, nous continuons également à mettre l'accent sur l'efficacité, puisque nous avons réduit le ratio coûts sur revenus de 77 % à 75 %. Nous prévoyons que cette tendance positive se poursuivra, car nous continuons à améliorer notre levier opérationnel grâce à une discipline rigoureuse en matière de coûts et à la croissance de notre chiffre d'affaires. " a déclaré le directeur général, Andrea Rossi.