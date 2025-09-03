 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
M&G PLC gère 5,1 milliards d’euros d’actifs en France
information fournie par AOF 03/09/2025 à 15:36

(AOF) - A l'occasion de la publication de ses résultats du premier semestre, M&G PLC a indiqué avoir collecté 2,6 milliards de livres provenant de clients externes sur cette période. Le groupe britannique affiche 324 milliards de livres d'encours à fin juin, en progression d'un peu plus de 3% sur un an. Sur ce total, 58 % proviennent désormais de clients internationaux contre 37 % il y a cinq ans. Sur la première partie de l'année, M&G France a enregistré une collecte nette de quelques millions d'euros et gère désormais 5,1 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

La dynamique commerciale a été soutenue par les stratégies de crédit européen et les obligations à taux variable high yield et par les actions européennes value, dividendes monde et américaines, mais aussi les actions japonaises.

Le résultat d'exploitation ajusté de la gestion d'actifs a reculé de 1 % à 128 millions de livres pour des revenus en progression de 3 % à 514 millions de livres. Les fee-related earnings (FRE), qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont augmenté de 14%, à 126 millions de livres.

" Dans le domaine de la gestion d'actifs, tout en poursuivant notre croissance, nous continuons également à mettre l'accent sur l'efficacité, puisque nous avons réduit le ratio coûts sur revenus de 77 % à 75 %. Nous prévoyons que cette tendance positive se poursuivra, car nous continuons à améliorer notre levier opérationnel grâce à une discipline rigoureuse en matière de coûts et à la croissance de notre chiffre d'affaires. " a déclaré le directeur général, Andrea Rossi.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

