M&G mise sur la value en 2020

Brice Anger, le directeur général pour France chez M&G, détaille à NewsManagers sa stratégie d' investissement en 2020.

Quels vont-être les principaux drivers de marché en 2020 ?

Nous avons le sentiment qu' on ne va pas du tout vers une récession. Au contraire, la croissance est soutenue et devrait se prolonger tout au long de l' année. En même temps, il y a eu un rattrapage fort en termes de valorisation en 2019.

En 2020, il faut s' attendre, peut-être, à une rotation des styles et des secteurs. Il y aura une sensibilité à l' évolution politique en matière d' élection aux Etats-Unis. Il faut aussi rester attentif aux taux d' intérêt. Si les taux remontent un peu, cela peut avoir un impact sur le marché.

Quelle stratégie de gestion allez-vous préconiser ?

Nous allons principalement mettre en avant des stratégies plutôt orientées " value " . Aujourd' hui, il y a un écart énorme entre les sociétés issues de la technologie, qui se payent très chères, et les sociétés qui sont les plus solides et les plus attractives en termes de valorisation.

Donc nous restons investis sur les actions, plus " value " que " croissance " . Sur les marchés obligataires, nous aimons encore le crédit investment grade, qui nous paraît offrir un couple rendement-risque meilleur que sur le high yield.

Enfin, nous apprécions aussi la dette émergente qui profite encore de taux relativement bas. Cela donne un environnement sur une gestion équilibrée et diversifiée, qui favorise encore les actions avec une exposition aux obligations plus nuancée, en préférant la dette émergente.

D' après vous, quelles seront les grandes différences macroéconomiques entre 2019 et 2020 ?

Le début d' année 2019 avait subi les effets du retournement du quatrième trimestre de 2018. Nous pouvions donc, potentiellement, attendre un rattrapage énorme sur les marchés... Et l' année 2019 s' est terminée sur un niveau extrêmement élevé.

Mais il ne faut pas s' attendre à retrouver la même chose en 2020, car ce sont deux années aux profils complètement différents, qui doivent normalement donner lieu à des performances différentes.