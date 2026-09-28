M&G Investments nomme Gad Amar directeur de la distribution EMEA

La société de gestion britannique M&G Investments (M&G) annonce la nomination de Gad Amar au poste de directeur de la distribution pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Il rejoindra M&G le 5 novembre 2026, et sera rattaché à Neil Godfrey, directeur mondial de la distribution.

Les responsables pays de ces régions lui seront directement rattachés. Installée à Paris, cette fonction doit permettre de resserrer les liens entre les équipes commerciales et les équipes de gestion.

Une expérience profonde

Gad Amar possède plus de 25 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, acquise notamment dans la distribution, la stratégie produits et le développement commercial. Il arrive de Natixis Investment Managers, où il dirigeait la distribution pour l’Europe de l’Ouest après avoir occupé la fonction de Chief Product Officer International.

Son parcours l’a également mené chez Edmond de Rothschild Asset Management , comme directeur général délégué et responsable mondial du développement commercial, ainsi que chez BlackRock , où il a passé sept ans entre Paris et Londres à des postes de direction couvrant la distribution EMEA, la stratégie produits et les ventes France.

Ses débuts de carrière se sont déroulés chez Tikehau Investment Management, J.P. Morgan Asset Management , Fidelity International et Royal Bank of Canada Dominion Securities.

Une dynamique de croissance portée par l’Europe

M&G poursuit le développement de partenariats de long terme avec des investisseurs en quête de diversification, de portefeuilles plus résilients et d’un accès à des expertises de gestion active sur les marchés cotés et non cotés.

Ses activités internationales ont progressé de 40% au cours des trois dernières années, une dynamique portée notamment par l’Europe, où le groupe gère près de 100 milliards d’euros d’encours pour le compte de clients externes, avec une forte présence locale tant en matière d’investissement que de distribution.

Vincent Barret