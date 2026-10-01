M&G développe un nouvel actif de logistique urbaine en Île-de-France

Il s’agit de l’illustration de plus de la franche accélération de M&G Real Estate, la branche immobilière de l’activité de marchés privés de M&G, sur le marché français de la logistique. M&G Real Estate indique acquérir et financer le développement d’un parc d’activités et de logistique urbaine à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. Réalisée off market pour le compte d’une joint-venture avec un investisseur institutionnel asiatique, resté anonyme, cette opération de 28,6 millions d’euros prévoit la reconversion d’un ancien immeuble de bureaux en locaux d’activités et locaux logistiques de dernière génération.

Développé en partenariat avec le promoteur français BT Immo, le projet prévoit la reconversion d’un ancien site tertiaire de 23.000 m² en un parc d’activités moderne et durable. Il comprendra environ 12.400 m² de locaux modulables destinés aux PME, aux opérateurs de logistique urbaine et aux entreprises de services.

Gourmand et confiant

« Cette opération témoigne de notre confiance dans les perspectives à long terme du marché français des locaux d’activités et de la logistique, en particulier dans les zones urbaines où la demande reste nettement supérieure à l’offre », justifie Peter Riley, directeur de la gestion des fonds immobiliers au Royaume-Uni et en Europe chez M&G Real Estate.

Au cours de l’année, la société de gestion britannique s’est positionnée à plusieurs reprises sur le marché logistique hexagonal. En mars dernier, M&G Real Estate se portait acquéreur d’un entrepôt réfrigéré dans le nord de Paris (à Montsoult) en mettant sur la table 86 millions d’euros. L’entrepôt loué à la filiale logistique d’Intermarché de plus de 18.000 m2 intégrait ainsi son véhicule M&G European Property Fund. Il y a quelques semaines, M&G rachetait à Aberdeen Investments un entrepôt core de plus de 28.500 m2 basé près d’Avignon, moyennant 47,5 millions d’euros. Cet actif est intégralement loué par Biocoop, qui a renouvelé son bail de douze ans en 2023, contre un loyer annuel de 2,5 millions d’euros.

Cette stratégie nourrie par le britannique se démarque dans un marché en berne. Selon les dernières données du conseil Cushman & Wakefield, le marché de l’investissement logistique connaît un recul marqué. Les volumes ont atteint 436 millions d’euros au premier semestre 2026, contre près de 1,5 milliard d’euros au S1 2025, sans transaction supérieure à 100 millions d’euros sur la période.

Valérie Riochet