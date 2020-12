M&G confie un mandat en actions chinoises à Value Partners

(NEWSManagers.com) -

L' équipe actions de M&G a confié à Value Partners un mandat de plus de 500 millions de livres sur les actions chinoises. Cela représente environ un quart de l' exposition totale de M&G (plus de 2 milliards de livres) aux actions chinoises. Les bénéficiaires de ce nouveau mandat sont les clients du fonds " with-profits " de Prudential de 136 milliards de livres. Connue pour son style value, Value Partners a été créé en 1993 et est devenue la première société de gestion à être cotée sur le segment principal de la Bourse de Hong Kong.