M&G collecte 1,8 milliard de livres au troisième trimestre 2025

M&G a enregistré une collecte nette de 1,8 milliard de livres au troisième trimestre pour son activité ouverte aux nouveaux clients, selon ses résultats trimestriels publiés le 5 novembre. Depuis le début de l’année, la collecte s’est élevée à 3,9 milliards de livres. Les encours sous gestion au 30 septembre sont ressortis à 365 milliards de livres, soit une hausse de 3?% sur le trimestre.

Le pôle asset management de la société (l’un des deux avec le pôle life) a connu un troisième trimestre positif, puisqu’il a enregistré des souscriptions nettes de 1,5 milliard de livres de la part de clients externes. Depuis le début de l’année, les clients externes ont apporté, en net, 4,1 milliards de livres.

Les clients institutionnels et wholesale ont contribué à parts égales sur les trois mois, avec 800 millions et 700 millions de livres de collecte nette, respectivement. Depuis le début de l’année, ils ont investi, en net, 2,7 milliards et 1,4 milliard de livres.

M&G note que la demande a été continue sur différentes géographies et classes d’actifs, notamment les actions européennes cotées et le crédit privé et structuré.

Les encours de l’asset management se sont élevés à 335 milliards de livres, dont 176 milliards gérés pour le compte de clients externe. Cela représente une hausse de 3?% sur un trimestre et de 6?% sur un an.

« La dynamique devrait se poursuivre dans les prochains mois, alors que nous commençons à générer de nouveaux flux d’affaires grâce à notre partenariat avec Dai-ichi Life », annonce M&G.

Laurence Marchal