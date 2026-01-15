M. Carney salue le resserrement des liens avec la Chine et signe un pacte énergétique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La visite de M. Carney en Chine est la première effectuée par un Premier ministre canadien depuis 2017

*

Le cadre énergétique suggère une plus grande collaboration dans le domaine du pétrole et de l'uranium

*

La Chine et le Canada conviennent de faire progresser leurs liens et de dépasser les tensions antérieures

*

La visite fait suite à l'imposition par Trump de droits de douane sur certains produits canadiens l'année dernière

(Mise à jour du titre et des puces, ajout d'un commentaire du ministre de l'énergie au paragraphe 20) par Maria Cheng

Le Premier ministre Mark Carney a salué l'amélioration des liens entre le Canada et la Chine ainsi que le leadership du président Xi Jinping jeudi, déclarant que leurs nations traçaient une nouvelle voie en matière de coopération à une époque de division et de désordre mondiaux.

Cette visite de quatre jours en Chine est la première effectuée par un premier ministre canadien depuis 2017 et fait suite à la rencontre positive de M. Carney avec M. Xi en Corée du Sud en octobre. Les deux hommes doivent se rencontrer à nouveau vendredi.

"Nous sommes encouragés par le leadership du président Xi Jinping et la rapidité avec laquelle nos relations ont progressé", a déclaré M. Carney au plus haut législateur chinois, Zhao Leji, lors d'une réunion à Pékin. "Cela ouvre la voie à des discussions importantes sur un large éventail de questions pour lesquelles nous pouvons être des partenaires stratégiques, de l'énergie à l'agriculture, en passant par les liens entre les peuples, le multilatéralisme et les questions de sécurité." L'optimisme de M. Carney fait suite à des mois de réengagement intense de la part des deux pays en vue de rééquilibrer des liens qui s'étaient détériorés sous le précédent premier ministrecanadien, Justin Trudeau.

Les efforts ont également été alimentés par la volonté de diversifier les marchés d'exportation après que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane sur certains produits en provenance du Canada l'année dernière et a suggéré que l'allié de longue date des États-Unis pourrait devenir le 51e État de son pays.

Mardi, M. Trump a déclaré que l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui doit être réexaminé cette année, n'était pas pertinent pour les États-Unis. Historiquement, le Canada a envoyé environ trois quarts de ses exportations aux États-Unis et la Chine est son deuxième partenaire commercial. Le drapeau rouge et blanc du Canada à la feuille d'érable a flotté près du portrait du président Mao sur la place Tiananmen, où la république communiste a été proclamée pour la première fois en 1949.

"Nos équipes ont travaillé d'arrache-pied, s'attaquant aux irritants commerciaux et créant des plates-formes pour de nouvelles opportunités", a déclaré M. Carney au premier ministre Li Qiang lors d'une réunion séparée.

"Je pense qu'ensemble, nous sommes en train de ramener nos relations au niveau où elles devraient être."

LES DROITS DE DOUANE SUR L'AUTOMOBILE EN LIGNE DE MIRE

Au cours de la dernière décennie, des périodes de tension ont mis à mal les relations entre les deux pays, notamment lorsque le gouvernement de M. Trudeau a imposé des droits de douane sur les véhicules électriques chinois en 2024, à la suite de mesures similaires prises par les États-Unis.

À l'époque, M. Trudeau avait déclaré que les droits de douane sur les véhicules électriques avaient été imposés parce que les subventions de l'État chinois avaient donné aux fabricants chinois un avantage injuste sur le marché mondial, ce qui nuisait aux perspectives de l'industrie automobile canadienne.

La Chine a riposté en mars dernier en imposant des droits de douane sur plus de 2,6 milliards de dollars de produits agricoles et alimentaires canadiens, tels que l'huile et le tourteau de canola, puis sur les graines de canola en août, ce qui a entraîné une chute de 10,4 % des importations chinoises de produits canadiens en 2025.

La ministre canadienne de l'industrie, Mélanie Joly, qui faisait partie de la délégation de M. Carney en Chine, a déclaré que les négociations sur les droits de douane sur les automobiles étaient toujours en cours lorsque les journalistes lui ont demandé si le Canada pourrait réduire les droits de douane sur les véhicules électriques de 50 %.

Les négociations se poursuivront vendredi, a déclaré Mme Joly.

LE DIALOGUE S'EST ACCÉLÉRÉ

Depuis l'entrée en fonction de M. Carney l'année dernière, les efforts pour entamer un nouveau dialogue se sont accélérés.

Dans une feuille de route commerciale et économique signée jeudi, les deux parties se sont engagées à "maintenir des canaux de communication ouverts" pour résoudre les problèmes liés au commerce des produits agricoles. Dans cette feuille de route, Ottawa a accueilli favorablement les investissements chinois dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et des produits de consommation, tandis que Pékin s'est réjoui des investissements canadiens dans les services, les nouveaux matériaux, l'aérospatiale et la fabrication de pointe, entre autres.

Dans le domaine de l'énergie, les deux parties prévoient d'explorer le développement du pétrole et du gaz, ainsi que la coopération dans le commerce de l'uranium naturel. Le ministre canadien des ressources naturelles, Tim Hodgson, a déclaré avoir entendu "haut et fort" que la Chine recherchait des partenaires commerciaux fiables et souhaitait davantage de produits énergétiques canadiens.

Les pactes constituent "un exemple de coopération dans une période globalement marquée par la division et le désordre", a déclaré M. Carney lors de sa rencontre avec M. Zhao.

Depuis son arrivée dans la capitale chinoise mercredi, M. Carney a rencontré des cadres supérieurs de ses groupes commerciaux, tels que le géant des batteries pour véhicules électriques Contemporary Amperex Technology (CATL) 300750.SZ et China National Petroleum Corp CNPET.UL .

Il a également rencontré des responsables du fabricant d'éoliennes intelligentes Envision Energy, de l'Industrial and Commercial Bank of China 1398.HK , de la société d'investissement Primavera Capital Group et du titan du commerce électronique Alibaba 9988.HK .