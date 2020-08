Lyxor voit ses encours baisser au premier semestre

(NEWSManagers.com) - Lyxor a vu ses encours ressortir à 132 milliards d' euros à la fin du premier semestre, selon les résultats semestriels de Société Générale. Il s' agit d' une hausse par rapport à fin mars 2020, où les encours étaient de 126 milliards d' euros, mais d' une baisse par rapport à fin 2019 (149 milliards d' euros).

Le produit net bancaire du deuxième trimestre 2020 s' est établi à 40 millions d' euros, en repli par rapport aux 50 millions au premier trimestre et 57 millions au dernier trimestre 2019. Au T2 2019, le produit net bancaire était de 51 millions d' euros. Sur le semestre, le produit net bancaire de Lyxor s' inscrit à 90 millions d' euros, contre 95 millions au premier semestre 2019 et 105 millions au second semestre 2019.

Dans la Gestion d' Actifs et Banque Privée (pôle auquel Lyxor appartient), le produit net bancaire s' élève à 232 millions d' euros au deuxième trimestre, en légère hausse de +0,4% par rapport au T2-19. Sur le semestre, lorsqu' il est ajusté sur le T1-19 de la réévaluation des titres SIX pour +32 millions d' euros et de la cession de la banque privée belge, le produit net bancaire s' inscrit en hausse de +2,9%.

La Société Générale a récemment renouvelé son partenariat de distribution avec Amundi pour une durée de cinq ans.