Lysogene reçoit le Passeport Innovation du MHRA au Royaume-Uni pour son programme sur la gangliosidose à GM1

Pour recevoir toute l'information financière de Lysogene en temps réel, faites-en la demande par mail à lysogene@newcap.eu



Cette démarche s’inscrit dans la récente initiative du MHRA britannique pour accélérer le développement et l'accès aux médicaments innovants au Royaume-Uni



Cette désignation reflète un nouvelle fois la reconnaissance par les autorités réglementaires du potentiel du programme LYS-GM101 de Lysogene dans le traitement des patients atteints de gangliosidose à GM1



« Nous sommes très heureux d'avoir obtenu le Passeport Innovation » a déclaré Marie Deneux, Directrice des affaires réglementaires et assurance qualité de Lysogene. « S'assurer que les patients atteints de gangliosidose à GM1 bénéficient de LYS-GM101 est l’une des principales priorités de Lysogene. Nous allons désormais travailler avec le MHRA et ses partenaires pour créer un profil de développement cible (TDP) spécifique au produit LYS-GM101, et permettre de faciliter l’accès des patients au traitement de thérapie génique. »