Lysogene annonce ses résultats annuels 2020 et fait le point sur ses activités

o Données positives de biomarqueurs obtenues avec LYS-SAF302 dans le traitement de la MPS IIIA

o Nouveau programme entrant en clinique après les autorisations du MHRA, de la FDA et dernièrement de l'ANSM de traiter le premier patient avec LYS-GM101 dans la gangliosidose à GM1

o Extension du pipeline avec un nouvel accord de recherche avec le Weizmann Institute of Science pour les maladies neuronopathiques de Gaucher et de Parkinson

o Renforcement de la trésorerie grâce à une levée de fonds de 7,7 M€ auprès d'investisseurs américains de premier plan et à un financement non-dilutif récent de 5 M€



Lysogene (FR0013233475 - LYS), société biopharmaceutique de phase 3 s'appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central (SNC), annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2020 arrêtés par le conseil d'administration du 30 mars 2021. Les procédures d'audit sur les comptes 2020 ont été effectuées par les commissaires aux comptes de la Société.