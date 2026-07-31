LyondellBasell dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à des perturbations de l'offre mondiale qui ont permis d'améliorer ses marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de produits pétrochimiques LyondellBasell LYB.N a dépassé vendredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la hausse des marges sur les polymères induite par les perturbations mondiales de l'approvisionnement, ainsi qu'à l'augmentation des taux d'exploitation de ses sites nord-américains.

LyondellBasell a indiqué que l'instabilité géopolitique avait entraîné des contraintes d'approvisionnement dans l'ensemble de ses activités, ce qui a favorisé une hausse des marges sur les polymères et des prix avantageux pour les coproduits.

Voici quelques détails:

* Le fabricant de produits chimiques a exploité ses sites nord-américains de production d’oléfines et de polyoléfines à un taux d’utilisation d’environ 90 % au cours du deuxième trimestre.

* Il a annoncé un bénéfice ajusté de 4,30 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 3,41 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 20 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 9,18 milliards de dollars, dépassant de peu les estimations de 9,15 milliards de dollars.

* L'action LyondellBasell a progressé de 3,19% dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse à la suite de la publication de ces résultats.

* Le résultat net du trimestre s'est élevé à 559 millions de dollars, soit 1,71 dollar par action diluée, contre 115 millions de dollars, soit 34 cents par action, un an plus tôt.

* Les résultats se sont également améliorés dans ses activités européennes, asiatiques et internationales liées aux oléfines et aux polyoléfines, grâce à des marges plus élevées sur les polymères et aux contributions des coentreprises.

* La hausse des marges sur les dérivés des oxycombustibles, du méthanol et de l’oxyde de propylène a stimulé les bénéfices de son segment des intermédiaires et dérivés.

* La société a indiqué qu’un arrêt imprévu de son usine de PO/TBA de Bayport avait partiellement compensé ces gains. L’usine a redémarré en juin et a terminé le trimestre à plein régime.

* LyondellBasell a finalisé la cession de quatre actifs européens au cours du trimestre, enregistrant une perte avant impôts de 734 millions de dollars liée à cette cession.

* La société reste en bonne voie pour générer 500 millions de dollars de trésorerie supplémentaire d’ici fin 2026 grâce à des réductions des coûts fixes et à une baisse des dépenses d’investissement.

* Elle a toutefois averti que l’incertitude quant à la date de rétablissement de l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, perturbé par les conflits, pourrait maintenir la volatilité des marchés de l’énergie et de la pétrochimie jusqu’en 2027.