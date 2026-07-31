LyondellBasell dépasse les prévisions de bénéfices, les perturbations au Moyen-Orient ayant relevé les marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues de la conférence téléphonique post-résultats aux points 5 à 10) par Khusbu Jena

Le fabricant de produits pétrochimiques LyondellBasell LYB.N a dépassé vendredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, les perturbations de l'approvisionnement mondial ayant relevé les marges sur les polymères et augmenté les taux d'exploitation de ses actifs nord-américains.

LyondellBasell a indiqué que l'instabilité géopolitique avait entraîné des contraintes d'approvisionnement dans l'ensemble de ses activités, ce qui a favorisé une hausse des marges sur les polymères et des prix avantageux pour les coproduits.

* Le bénéfice ajusté s’est établi à 4,30 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 3,41 dollars, selon les données de LSEG.

* Le chiffre d’affaires a progressé de 20% pour atteindre 9,18 milliards de dollars, dépassant légèrement les estimations de 9,15 milliards de dollars.

* La société a indiqué que le conflit avait perturbé la production, la disponibilité des matières premières, la logistique et les flux commerciaux, ce qui a resserré l’offre mondiale et soutenu les marges sur les polymères.

* Ses actifs nord-américains dans le domaine des oléfines et des polyoléfines ont fonctionné à environ 90% de leur capacité, avec notamment un taux d’utilisation des craqueurs d’environ 95%.

* Le directeur général, Peter Vanacker, a déclaré que LyondellBasell estimait qu’environ 6 millions de tonnes métriques de capacité de production de polyéthylène, soit 20% à 25% de l’offre du Moyen-Orient, avaient été endommagées par le conflit et ne devraient pas redémarrer avant au moins 2027.

* Le conflit a perturbé la production, la disponibilité des matières premières, la logistique et les flux commerciaux, a déclaré M. Vanacker.

* La hausse des tarifs de fret en Asie a de fait mis fin à l’arbitrage entre l’Asie, l’Europe et l’Amérique centrale, ce qui a accru la demande de matières premières en provenance des États-Unis et d’Europe.

* Les producteurs chinois ont réduit leurs importations et augmenté leurs exportations, principalement vers l’Asie du Sud-Est, malgré des taux d’utilisation des capacités en baisse, afin de tirer parti des prix à l’exportation plus élevés dans un contexte de pénurie régionale, a-t-il ajouté.

* Les stocks chinois de polyoléfines ont baissé d’environ 30% par rapport aux niveaux d’avant le conflit, tandis que les taux d’utilisation des capacités se maintiennent autour de 75%.

* LyondellBasell a maintenu son plan d’investissements pour 2026 à 1,2 milliard de dollars et a indiqué que les dépenses d’investissement courantes devraient diminuer d’environ 100 millions de dollars à la suite de la vente de quatre actifs européens.

* Le fabricant de produits pétrochimiques est en bonne voie pour générer 500 millions de dollars de trésorerie supplémentaire d’ici fin 2026 grâce à des réductions des coûts fixes et à une baisse des dépenses d’investissement.