Lyntris en hausse après les prévisions optimistes des maisons de courtage

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14 septembre - ** L'action du sous-traitant du secteur de la défense Lyntris LYNX.N progresse de 3,9% à 13,23 dollars

** Au moins deux sociétés de courtage ont lancé la couverture du titre avec des avis largement optimistes à l’issue de la période de silence réglementaire post-introduction en bourse

** LYNX a atteint une valorisation de 1,78 milliard de dollars après l’ouverture de son titre à 15,50 dollars, soit un niveau inférieur au prix d’introduction de 17,50 dollars

** BofA Global Research (recommandation « Achat », objectif de cours: 21) estime que LYNX bénéficie d’une exposition favorable aux priorités de défense dans ses trois segments

** Ajoute que les secteurs de l'ISR spatial et des communications résilientes seront les moteurs de la croissance, soutenus par les dépenses en matière de défense spatiale, tandis que les programmes « Golden Dome » et la demande en radars maritimes et en navires sans pilote soutiendront les autres segments

** Raymond James (« Surperformance », objectif de cours: 18 $) indique que le carnet de commandes alimente la dynamique de croissance

** La société de courtage s’attend à ce que le carnet de commandes dépasse 1,1 milliard de dollars d’ici fin 2026, couvrant ainsi plus de 90% de ses estimations de chiffre d’affaires pour 2027 et réduisant la dépendance vis-à-vis de l’obtention de nouveaux contrats

** À la clôture d’hier, l’action avait perdu 27,2% depuis son introduction en bourse le 19 août