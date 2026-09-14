 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lyntris en hausse après les prévisions optimistes des maisons de courtage
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 19:12
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - ** L'action du sous-traitant du secteur de la défense Lyntris LYNX.N progresse de 3,9% à 13,23 dollars

** Au moins deux sociétés de courtage ont lancé la couverture du titre avec des avis largement optimistes à l’issue de la période de silence réglementaire post-introduction en bourse

** LYNX a atteint une valorisation de 1,78 milliard de dollars après l’ouverture de son titre à 15,50 dollars, soit un niveau inférieur au prix d’introduction de 17,50 dollars

** BofA Global Research (recommandation « Achat », objectif de cours: 21) estime que LYNX bénéficie d’une exposition favorable aux priorités de défense dans ses trois segments

** Ajoute que les secteurs de l'ISR spatial et des communications résilientes seront les moteurs de la croissance, soutenus par les dépenses en matière de défense spatiale, tandis que les programmes « Golden Dome » et la demande en radars maritimes et en navires sans pilote soutiendront les autres segments

** Raymond James (« Surperformance », objectif de cours: 18 $) indique que le carnet de commandes alimente la dynamique de croissance

** La société de courtage s’attend à ce que le carnet de commandes dépasse 1,1 milliard de dollars d’ici fin 2026, couvrant ainsi plus de 90% de ses estimations de chiffre d’affaires pour 2027 et réduisant la dépendance vis-à-vis de l’obtention de nouveaux contrats

** À la clôture d’hier, l’action avait perdu 27,2% depuis son introduction en bourse le 19 août

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • À Gaza, un hôpital démuni pour soigner les bébés prématurés
    À Gaza, un hôpital démuni pour soigner les bébés prématurés
    information fournie par AFP Video 14.09.2026 19:31 

    Reliés à des moniteurs médicaux, deux nourrissons dorment côte à côte dans une même couveuse à l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de Gaza. Faute d'équipements, ils sont parfois trois à se partager cet appareil conçu pour un seul bébé.

  • Le ministre britannique des Entreprises, Jonathan Reynolds, à Paris le 10 septembre 2026 ( POOL / Abdul Saboor )
    Londres se prépare à nationaliser la troisième aciérie du pays
    information fournie par AFP 14.09.2026 19:00 

    Le gouvernement britannique a annoncé lundi son intention de nationaliser Speciality Steel, troisième aciérie du pays, dont il avait pris le contrôle l'an passé, faute d'offre de rachat crédible du secteur privé. "Nous n'intervenons pas à la légère dans des entreprises ... Lire la suite

  • jokariz
    The big Long de Jokariz : regardez le 6e épisode en direct
    information fournie par Boursorama 14.09.2026 19:00 

    Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, l'influenceur a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création ... Lire la suite

  • Commerzbank-UniCredit: Berlin cherche à peser sur une prise de contrôle annoncée ( AFP / GIUSEPPE CACACE )
    Commerzbank : Berlin acte l'avancée d'UniCredit mais fixe ses exigences
    information fournie par AFP 14.09.2026 18:49 

    Contraint de composer avec une UniCredit désormais en position de prendre le contrôle de Commerzbank, Berlin a demandé lundi au patron de la banque italienne, Andrea Orcel, de mener les prochaines négociations "avec responsabilité" et de préserver le rôle de la ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,94 -3,07%
CAC 40
8 117,78 -0,76%
DBT
0,0826 +0,73%
SOITEC
123,4 -12,58%
TOTALENERGIES
79,53 +0,96%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank