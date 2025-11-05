Lyft prévoit des réservations en hausse pour le trimestre des fêtes de fin d'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les trajets premium à forte marge de Lyft augmentent de 50 % au troisième trimestre

L'acquisition de Freenow devrait ajouter 6 millions de passagers d'ici 2026

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre atteint le niveau record de 1,69 milliard de dollars, en hausse de 10,7%

Lyft Inc LYFT.O a prévu des réservations pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street mercredi, signalant une demande stable pour ses services de covoiturage à l'approche de la saison chargée des voyages de vacances.

La société a bénéficié de sa récente percée sur les marchés internationaux et dans les régions mal desservies des États-Unis, alors que la demande est saturée dans les grandes zones métropolitaines. Elle s'est attachée à positionner ses activités européennes, Freenow, comme un service haut de gamme, en complément de sa présence sur le marché de masse en Amérique du Nord.

"Notre acquisition stratégique de Freenow devrait apporter plus de six millions d'usagers annuels à notre plateforme en 2026", a déclaré la société.

La stratégie de montée en gamme gagne également du terrain dans le pays, avec des trajets premium à forte marge qui ont augmenté de 50% au cours du trimestre et le lancement de son programme Lyft Business Travel qui aide à capturer les voyages lucratifs dans les aéroports et les entreprises.

Lyft a dit s'attendre à des réservations brutes comprises entre 5,01 et 5,13 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 4,98 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Lyft a déclaré que le chiffre d'affaires pour les trois mois clos en septembre était un record pour tout trimestre, augmentant de 10,7% à 1,69 milliard de dollars, largement en ligne avec l'estimation moyenne des analystes de 1,7 milliard de dollars.

La pénétration des marchés américains sous-pénétrés, en particulier les villes universitaires, a été à l'origine d'environ 70 % de la croissance du nombre de trajets au cours du trimestre concerné, a indiqué Lyft.

La société se penche également sur les voyages d'affaires, en lançant récemment un programme offrant des remises en espèces sur les trajets professionnels et en concluant un nouveau partenariat avec United Airlines UAL.O pour renforcer sa présence sur le marché à forte valeur ajoutée du transport aéroportuaire.

La société a enregistré un bénéfice de base ajusté de 138,9 millions de dollars au cours du troisième trimestre, légèrement inférieur à l' estimation de 140 millions de dollars.