Lyft paie 2,1 millions de dollars d'amende à la FTC

(AOF) - Lyft est attendu en baisse en pré-marché après avoir a accepté de payer une amende civile de 2,1 millions de dollars pour un règlement de son litige avec la Federal Trade Commission. Le gendarme américaine de la concurrence a annoncé avoir attaqué l’opérateur de covoiturage pour des déclarations trompeuses sur les revenus que ses chauffeurs pourraient espérer gagner et le montant qu’ils pourraient gagner en avantages spéciaux. "Il est illégal d’attirer les travailleurs avec des déclarations trompeuses sur le montant qu’ils gagneront", a déclaré la présidente de la FTC.

