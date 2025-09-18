Lyft paie 19,4 millions de dollars au New Jersey pour des erreurs de classification des conducteurs

(Ajout d'un commentaire, d'accusations et d'une signature de Lyft) par Jonathan Stempel

Lyft LYFT.O a versé 19,4 millions de dollars au New Jersey après qu'un audit a révélé que la société de covoiturage avait incorrectement classé plus de 100 000 conducteurs en tant qu'entrepreneurs indépendants, ont déclaré jeudi des responsables de l'État .

Les fonctionnaires, y compris le procureur général de l'État Matthew Platkin, ont déclaré que Lyft a effectué le paiement après avoir retiré sa demande d'audience pour contester un audit du ministère du Travail et du Développement de la main-d'œuvre du New Jersey sur ses livres et registres de 2014 à 2017.

Le New Jersey a déclaré que son audit avait révélé que Lyft n'avait pas versé de contributions aux fonds de l'État pour ces années au nom des conducteurs, les privant ainsi de protections telles que l'indemnisation du chômage, les prestations d'invalidité temporaire et les congés familiaux.

Lyft s'est vu imposer plus de 10,8 millions de dollars de cotisations en souffrance, plus 8,5 millions de dollars de pénalités et d'intérêts. Elle a payé les 10,8 millions de dollars pour empêcher les intérêts de courir, et a payé le reste après avoir mis fin à sa contestation.

La société basée à San Francisco a conclu un accord similaire de 27 millions de dollars avec Massachusetts en juin 2024.

Dans un communiqué, Lyft a déclaré qu'elle continuait à croire qu'elle classait correctement les conducteurs en vertu de la loi du New Jersey, et que les conducteurs préféraient en grande majorité travailler selon leurs propres conditions plutôt que d'être employés.

"Bien que nous ne soyons pas d'accord avec les conclusions du NJDOL, nous ne contesterons pas davantage l'évaluation", a ajouté l'entreprise.

Ces dernières années, de nombreux régulateurs ont déclaré que les classifications erronées présumées de Lyft et de son rival Uber UBER.N privaient également les conducteurs d'autres avantages, notamment le salaire minimum, le paiement des heures supplémentaires et les congés de maladie.

"Il n'y a aucune raison pour que les travailleurs temporaires ou à la demande qui travaillent à des heures flexibles, ou même quelques minutes à la fois, ne soient pas traités comme les autres employés", a déclaré Robert Asaro-Angelo, commissaire au travail du New Jersey, dans un communiqué.