Lyft nomme Michael Brous au poste de directeur financier ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action de la société de VTC Lyft LYFT.O recule de 5,7 % à 15,31 dollars

** La société nomme Michael Brous au poste de directeur financier, à compter du 28 septembre

** M. Brous succédera à Erin Brewer, qui prend sa retraite en tant que directrice financière, mais restera conseillère jusqu’au 15 décembre

** M. Brous dirige actuellement les divisions “Solutions urbaines”, “Sécurité” et “Service client” de LYFT

** Sur 50 sociétés de courtage, 18 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, 30 “conserver” et deux “vendre” ou moins; leur objectif de cours médian est de 18 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 20,4 % depuis le début de l'année