Lyft en baisse après un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action Lyft LYFT.O recule de 4,5 % à 17 dollars en séance prolongée

** La société affiche un chiffre d'affaires de 1,82 milliard de dollars au troisième trimestre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,92 milliard de dollars selon les données compilées par LSEG

** La plateforme de VTC prévoit pour le quatrième trimestre des réservations brutes comprises entre 5,74 et 5,94 milliards de dollars, contre une estimation de 5,83 milliards de dollars

** Depuis la dernière clôture, l'action a perdu 7,9 % depuis le début de l'année