Lyft chute après que les prévisions de bénéfices du premier trimestre soient inférieures aux attentes
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 22:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de Lyft LYFT.O chutent de 12,8 % à 14,70 $ après la clôture des marchés ** LYFT prévoit des réservations et un bénéfice de base ajusté pour le premier trimestre inférieurs aux attentes, en raison des violentes tempêtes hivernales qui ont frappé certaines régions des États-Unis .

** Les réservations brutes devraient se situer entre 4,86 et 5 milliards de dollars, le point médian étant largement conforme à l'estimation de 4,95 milliards de dollars

** LYFT prévoit un bénéfice de base ajusté de 120 à 140 millions de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation de 139,4 millions de dollars

** Autorise un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'est élevé à 1,59 milliard de dollars, inférieur à l'estimation de 1,76 milliard de dollars; les réservations brutes ont augmenté de 19 % pour atteindre 5,07 milliards de dollars

** LYFT a gagné 50,2% en 2025

