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LY (filiale de SoftBank) et Bain relèvent leur offre sur Kakaku, avec une valorisation de 4,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 06:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés des communiqués de presse et du contexte tout au long du texte)

LY Corp 4689.T , filiale de SoftBank, et Bain Capital ont une nouvelle fois relevé leur offre sur Kakaku.com 2371.T , valorisant l'opérateur japonais de sites de comparaison de prix à 670 milliards de yens (4,12 milliards de dollars) et creusant ainsi l'écart par rapport à l'offre concurrente de la société suédoise EQT EQTAB.ST .

Dans l’offre juridiquement contraignante dévoilée mercredi en fin de journée, LY et Bain ont déclaré qu’ils porteraient leur offre sur l’ensemble des actions en circulation de Kakaku.com à 3 384 yens par action, contre 3 232 yens proposés en mai.

À la suite de cette nouvelle proposition, Kakaku.com a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il poursuivrait les discussions avec EQT concernant son prix d’offre, actuellement fixé à 3 000 yens par action, tout en maintenant son soutien à l’offre de la société d’investissement suédoise.

Elle a retiré sa recommandation aux actionnaires en faveur de l’offre d’EQT, adoptant désormais une position "neutre", et a ajouté qu’elle engagerait des discussions avec les deux soumissionnaires.

Les opérations de fusion-acquisition ont connu un essor au Japon en réponse à des changements de gouvernance qui ont incité davantage d’entreprises à se retirer de la cote. Les sociétés de capital-investissement ont été à l’origine d’un certain nombre d’opérations, et l’année dernière, KKR KKR.N et Bain se sont livré une bataille pour privatiser Fuji Soft, un éditeur de logiciels. C’est finalement KKR qui est sorti vainqueur de cette confrontation.

LY et Bain ont déclaré que leur offre passerait à 3 500 yens par action si KDDI Corp 9433.T , l’un des principaux actionnaires de Kakaku.com, acceptait de soutenir leur offre.

EQT avait déclaré en mai, à la suite de l’annonce initiale de l’offre concurrente, qu’il était convaincu de l’attrait de sa proposition. EQT n’a pas répondu jeudi à une demande de commentaire.

Kakaku exploite toute une gamme d’activités en ligne, notamment le site de comparaison de prix Kakaku.com, la plateforme d’avis et de réservation de restaurants Tabelog et le service de recherche d’emploi Kyujin Box.

Bain et LY ont déclaré qu’ils pourraient améliorer la rentabilité des activités de Kakaku en injectant des capitaux, en apportant un soutien à la direction et en s’alignant sur les activités existantes de LY , qui comprennent l’application de messagerie Line et Yahoo Japan.

LY et Bain ont précisé qu’ils ne lanceraient pas leur offre sans avoir reçu un avis favorable de la part de Kakaku.

(1 $ = 162,4900 yens)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EQT
25,520 EUR Tradegate 0,00%
KDDI
14,815 EUR Tradegate +3,60%
KDDI
17,0300 USD OTCBB 0,00%
KKR & CO
92,565 USD NYSE +0,94%
LY CORP
2,6600 USD OTCBB 0,00%
SOFTBANK GROUP
33,310 EUR Tradegate +5,08%
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