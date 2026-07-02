LY (filiale de SoftBank) et Bain relancent leur offre sur Kakaku et creusent l'écart avec celle de leur concurrent EQT

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LY Corp (filiale de SoftBank)

4689.T et Bain Capital ont une nouvelle fois relevé leur offre sur Kakaku.com 2371.T , valorisant l'opérateur japonais de sites de comparaison de prix à 670 milliards de yens (4,12 milliards de dollars) et creusant ainsi leur avance sur l'offre concurrente de la société suédoise EQT EQTAB.ST .

Dans l’offre juridiquement contraignante annoncée mercredi en fin de journée, LY et Bain ont déclaré qu’ils porteraient leur offre sur l’ensemble des actions en circulation de Kakaku.com à 3.384 yens par action, contre 3.232 yens proposés en mai.

Ils ont précisé que l’offre passerait à 3.500 yens par action si KDDI Corp 9433.T , l’un des principaux actionnaires de Kakaku.com, acceptait de soutenir cette offre.

À la lumière de cette nouvelle proposition, Kakaku.com a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il chercherait à engager des discussions avec EQT au sujet de son prix d’offre, actuellement fixé à 3.000 yens, tout en maintenant son soutien à l’offre de la société d’investissement suédoise.

Elle a retiré sa recommandation aux actionnaires de soutenir cette offre, adoptant une position “neutre”, et a ajouté qu’elle engagerait des discussions avec les deux soumissionnaires.

(1 $ = 162,4900 yens)