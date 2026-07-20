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LXP Industrial progresse grâce à son rachat par Brookfield et CPP Investments pour un montant de 5,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 13:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - ** Les actions de LXP Industrial Trust LXP.N progressent d'environ 4 % à 60,7 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a accepté d'être rachetée par Brookfield Asset Management et l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada pour environ 5,2 milliards de dollars en espèces

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026

** Le cours cible médian des neuf courtiers couvrant le titre s'établit à 57,5 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis la clôture d'hier, le titre affiche une hausse d'environ 18 % depuis le début de l'année

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