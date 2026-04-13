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LVMH vigilant mais confiant après un premier trimestre en ligne avec les attentes
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 18:21

LVMH a annoncé lundi soir avoir réalisé des ventes de 19,1 milliards d'euros au cours du premier trimestre 2026, en baisse de 6% en données publiées, dans un contexte géopolitique et économique que le géant du luxe décrit comme "perturbé" et amplifié par le conflit au Moyen-Orient.

En données comparables, la croissance de ses ventes ressort toutefois à 1% sur le trimestre, une performance qui s'inscrit parfaitement en ligne avec les attentes des analystes.

L'activité stratégique de mode et maroquinerie s'inscrit en recul de 2% (organique) sur les trois premiers mois de l'année, tandis que la distribution sélective, son deuxième métier avec l'enseigne Sephora, a enregistré une croissance organique de 4%.

La division de montres et joaillerie a généré pour sa part une croissance organique de ses ventes de 7% au premier trimestre 2026, grâce aux excellentes performances de Tiffany.

Enfin, la branche de parfums et cosmétiques ressort stable en organique au premier trimestre.

Sur le plan géographique, le numéro un mondial du secteur du luxe souligne que les Etats-Unis ont signé un bon début d'année. Mais l'Europe et le Japon ont été affectés par la baisse des dépenses touristiques.

L'Asie (hors Japon) s'inscrit, elle, en forte progression, confirmant l'amélioration des tendances amorcée au second semestre 2025.

Après un début d'année très positif, le Moyen-Orient a quant à lui été impacté en mars par le conflit qui a pesé à hauteur d'environ 1% sur la croissance organique du trimestre.

Face à un contexte géopolitique et économique particulièrement perturbé par le conflit au Moyen-Orient, LVMH indique rester "vigilant mais néanmoins confiant" en ce début d'année.

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